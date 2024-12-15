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Российская Team Spirit стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

Российский состав Team Spirit выиграл Perfect World Shanghai Major 2024 — главный турнир по командному шутеру Counter-Strike 2. Помимо чемпионского титула, «драконы» получат денежный приз в размере $ 500 тыс.

В финале пятёрка Леонида chopper Вишнякова одолела европейский ростер FaZe Clan со счётом 2:1 по картам (13:8 на Nuke, 6:13 на Ancient, 13:11 на Dust 2).

FaZe Clan за второе место заработает $ 170 тыс. Третье место поделили две европейские команды — MOUZ и G2, в составе которой выступает российский снайпер Илья m0NESY Осипов.

Состав Team Spirit по Counter-Strike 2:

Борис magixx Воробьёв (Россия);

Мирослав zont1x Плахотя (Украина);

Леонид chopper Вишняков, капитан (Россия);

Данил donk Крышковец (Россия);

Дмитрий shiro Соколов (Россия);

Сергей hally Шаваев, главный тренер (Россия).

Чемпионат мира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 проходил с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. Общий призовой фонд мэйджора составил $ 1,25 млн.