Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Гранд Финал. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы новых «Героев меча и магии» представили фракцию Подземелье

Авторы новых «Героев меча и магии» представили фракцию Подземелье
Комментарии

Разработчики новых «Героев меча и магии» из студии Unfrozen продолжают знакомить геймеров с представленными в игре фракциями. Новый ролик на канале авторы посвятили юнитам и героям Подземелья.

Видео доступно на YouTube-канале Unfrozen Official. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Представители данной фракции смогут создать армию из минотавров, гидр, медуз, ящеров, красных и чёрных драконов. Всего в стратегии будет шесть сторон конфликта, включая Некрополь, Лесной союз, Храм, Рой и другие.

Heroes of Might and Magic: Olden Era предложит геймерам «классический игровой процесс», который будет приправлен рядом свежих идей и механик.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era состоится в начале 2025 года в раннем доступе на платформе Steam.

Материалы по теме
Лучшая броня в S.T.A.L.K.E.R. 2 — где отыскать самые полезные сеты
Лучшая броня в S.T.A.L.K.E.R. 2 — где отыскать самые полезные сеты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android