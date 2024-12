Авторы новых «Героев меча и магии» представили фракцию Подземелье

Разработчики новых «Героев меча и магии» из студии Unfrozen продолжают знакомить геймеров с представленными в игре фракциями. Новый ролик на канале авторы посвятили юнитам и героям Подземелья.

Видео доступно на YouTube-канале Unfrozen Official. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Представители данной фракции смогут создать армию из минотавров, гидр, медуз, ящеров, красных и чёрных драконов. Всего в стратегии будет шесть сторон конфликта, включая Некрополь, Лесной союз, Храм, Рой и другие.

Heroes of Might and Magic: Olden Era предложит геймерам «классический игровой процесс», который будет приправлен рядом свежих идей и механик.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era состоится в начале 2025 года в раннем доступе на платформе Steam.