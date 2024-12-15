Авторы «Ведьмака 4» сменили актрису озвучки Цири

Уже несколько дней в Сети не утихают обсуждения того, что главной героиней в «Ведьмаке 4» выступит Цири. В дебютном кинематографическом трейлере фанаты обратили внимание, что голос и внешность протагонистки слишком изменились.

Теперь разработчики из CD Projekt RED подтвердили, что для новой игры сменили актрису озвучки Цири — её роль исполнит Сиара Беркли (инди-фильм Swing Bout). Ко всему прочему, Беркли также подарила свою внешность героине.

Что касается Джо Уайатт, подарившей голос Цири в «Ведьмаке 3», то она не занимается озвучкой с 2019 года. Пользователи предполагают, что причина этого кроется в возрасте: в этом году Уайатт исполнилось 54 года.

Игра создаётся на Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Сроки и дата релиза пока не раскрываются.