TikTok хотят удалить из американских Google Play и App Store уже 19 января

Председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в Палате представителей Конгресса США обратился к главам Google и Apple. Политик уведомил руководителей корпораций, что они должны быть готовы удалить TikTok из своих цифровых магазинов до 19 января.

Ранее федеральный апелляционный суд США поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance либо прекратить деятельность TikTok на территории страны, либо столкнуться с блокировкой соцсети.

Власти Штатов хотят запретить TikTok, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа». Кроме того, упоминается и «необходимость защиты граждан от угроз со стороны других враждебных государств».