Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сара Мишель Геллар готова сыграть в перезапуске «Баффи — истребительница вампиров»

Сара Мишель Геллар готова сыграть в перезапуске «Баффи — истребительница вампиров»
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар стала гостем нового выпуска «Шоу Дрю Бэрримор». В ходе разговора с ведущей актриса заявила, что была бы не против сыграть в потенциальном перезапуске проекта.

Геллар долгие годы была против данной затеи, однако после просмотра «И просто так» и «Декстера: Первородный грех» она изменила мнение на этот счёт.

Я всегда говорила «нет», поскольку это была отдельная идеальная история. Но после просмотра «И просто так» и «Декстера: Первородный грех», я поняла, что есть способы сделать это [перезапуск], и у меня в голове возникает мысль: «Ну, может быть».

Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил в период с 1997 по 2002 год. За это время успело выйти семь сезонов шоу.

Материалы по теме
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Семейная сказка с Арианой Гранде: обзор фильма «Злая»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android