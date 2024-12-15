Сара Мишель Геллар готова сыграть в перезапуске «Баффи — истребительница вампиров»

Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар стала гостем нового выпуска «Шоу Дрю Бэрримор». В ходе разговора с ведущей актриса заявила, что была бы не против сыграть в потенциальном перезапуске проекта.

Геллар долгие годы была против данной затеи, однако после просмотра «И просто так» и «Декстера: Первородный грех» она изменила мнение на этот счёт.

Я всегда говорила «нет», поскольку это была отдельная идеальная история. Но после просмотра «И просто так» и «Декстера: Первородный грех», я поняла, что есть способы сделать это [перезапуск], и у меня в голове возникает мысль: «Ну, может быть».

Сериал «Баффи — истребительница вампиров» выходил в период с 1997 по 2002 год. За это время успело выйти семь сезонов шоу.