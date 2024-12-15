Хоррор «Вопль» выйдет в России уже 30 января — русский трейлер

Вышел дублированный трейлер хоррора «Вопль» с профессиональной русской озвучкой. Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 30 января.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Caballo Films.

Согласно синопсису, трёх незнакомых друг с другом девушек объединяет страшная тайна: их преследует невидимая потусторонняя сила. Столкнувшись с ней, все трое слышат один и тот же леденящий душу вопль.

В актёрский состав вошли Эстер Экспозито, Матильда Олливье, Малена Вилла, Хосе Луис Феррер, Клаудия Росет, Лиа Лоис, Сония Альмарча, Томас дел Эстал, Лаутаро Беттони, Алекс Моннер и другие. Кресло режиссёра занял Педро Мартин Калеро.

В мировом прокате фильм вышел 25 сентября.