Расписание выхода пятого сезона мультсериала «Харли Квинн»
16 января стартует пятый сезон мультсериала «Харли Квинн». Шоу рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. Проект показывает жизнь героини с разных сторон: как с положительных, так и с отрицательных.
В продолжение мультсериала войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут только один. Финал выйдет 20 марта. Проект доступен для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max.
Расписание выхода пятого сезона мультсериала «Харли Квинн»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 января
|2-я серия
|23 января
|3-я серия
|30 января
|4-я серия
|6 февраля
|5-я серия
|13 февраля
|6-я серия
|20 февраля
|7-я серия
|27 февраля
|8-я серия
|6 марта
|9-я сери
|13 марта
|10-я серия
|20 марта
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