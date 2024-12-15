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Пятый сезон мультсериала Харли Квинн (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода пятого сезона мультсериала «Харли Квинн»
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16 января стартует пятый сезон мультсериала «Харли Квинн». Шоу рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. Проект показывает жизнь героини с разных сторон: как с положительных, так и с отрицательных.

В продолжение мультсериала войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут только один. Финал выйдет 20 марта. Проект доступен для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max.

Расписание выхода пятого сезона мультсериала «Харли Квинн»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 января
2-я серия23 января
3-я серия30 января
4-я серия6 февраля
5-я серия13 февраля
6-я серия20 февраля
7-я серия27 февраля
8-я серия6 марта
9-я сери13 марта
10-я серия20 марта
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