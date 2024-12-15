16 января стартует пятый сезон мультсериала «Харли Квинн». Шоу рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. Проект показывает жизнь героини с разных сторон: как с положительных, так и с отрицательных.

В продолжение мультсериала войдёт 10 эпизодов — в день премьеры покажут только один. Финал выйдет 20 марта. Проект доступен для просмотра в стриминговом сервисе HBO Max.

Расписание выхода пятого сезона мультсериала «Харли Квинн»