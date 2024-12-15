Согласно данным Telegram-канала CINEMAPLEX, хронометраж фильма «Финист. Первый богатырь» составит 1 час 54 минуты. Картине не хватило ещё восьми минут, чтобы стать самой длинной лентой серии.

Хронометраж фильмов франшизы «Последний богатырь»:

«Последний богатырь» — 1 час 54 минуты ;

— 1 час 54 минуты ; «Последний богатырь: Корень зла» — 2 часа 1 минута;

— 2 часа 1 минута; «Последний богатырь: Посланник тьмы» — 1 час 47 минут;

— 1 час 47 минут; «Финист. Первый богатырь» — 1 час 54 минуты.

«Финист. Первый богатырь» расскажет историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 1 января 2025 года.