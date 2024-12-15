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Хронометраж фильма «Финист. Первый богатырь» составит 1 час 54 минуты

Хронометраж фильма «Финист. Первый богатырь» составит 1 час 54 минуты
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Согласно данным Telegram-канала CINEMAPLEX, хронометраж фильма «Финист. Первый богатырь» составит 1 час 54 минуты. Картине не хватило ещё восьми минут, чтобы стать самой длинной лентой серии.

Хронометраж фильмов франшизы «Последний богатырь»:

  • «Последний богатырь» — 1 час 54 минуты ;
  • «Последний богатырь: Корень зла» — 2 часа 1 минута;
  • «Последний богатырь: Посланник тьмы» — 1 час 47 минут;
  • «Финист. Первый богатырь» — 1 час 54 минуты.

«Финист. Первый богатырь» расскажет историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 1 января 2025 года.

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