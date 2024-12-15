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Фильм «Крэйвен-охотник» стартовал в США даже хуже «Мадам Паутины» и «Морбиуса»

Фильм «Крэйвен-охотник» стартовал в США даже хуже «Мадам Паутины» и «Морбиуса»
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По итогам дебютного уикенда фильм «Крэйвен-охотник» собрал в США всего $ 11 млн — это меньше самых оптимистичных прогнозов. Лента с Аароном Тейлор-Джонсоном не смогла опередить даже провальную «Мадам Паутину», которая запустилась с $ 15 млн в США.

Таким образом, новый кинокомикс Sony Pictures почти наверняка уже провалился в прокате. Для окупаемости ленте с бюджетом в $ 110 млн необходимо собрать не менее $ 200 млн, что уже кажется недостижимой цифрой. Для сравнения: стартовавший куда лучше «Морбиус» заработал в итоге $ 167 млн, а недавняя «Мадам Паутина» кое-как собрала $ 100 млн.

«Крейвен-охотник» — новая картина в супергеройской киновселенной Sony. Лента рассказывает историю становления одного из главных противников Человека-паука — русского эмигранта Сергея Кравинова.

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