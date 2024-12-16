Продолжение «Человека-паука: Паутина вселенных» не выйдет в 2025 году

По данным журналистов издания Deadline, продолжение мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» не выйдет в 2025 году, как изначально ожидалось.

Отмечается, что из-за проблем с производством премьера проекта состоится позже. Когда именно, не уточняется, но мультфильм не стоит ждать как минимум до 2026-го, а лучше рассчитывать на ещё более позднюю дату выхода.

«Человек-паук: Паутина вселенных» — сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вторая часть вышла летом 2023-го. Третья часть станет финальной в трилогии и выступит прямым продолжением «Паутины вселенных». История Майлза Моралеса завершится.