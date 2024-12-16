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Идрис Эльба с радостью бы сыграл в фильме по Cyberpunk 2077 вместе с Киану Ривзом

Идрис Эльба с радостью бы сыграл в фильме по Cyberpunk 2077 вместе с Киану Ривзом
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Актёр Идрис Эльба в недавнем интервью рассказал, что был бы рад сыграть в экранизации Cyberpunk 2077, и в особенности ему хотелось бы, чтобы его герой, Соломон Рид, встретился с ДЖонни Сильверхендом в исполнении Киану Ривза.

По словам Эльбы, он уверен, что и Киану бы с радостью сыграл вместе с ним в экранизации последней игры CD Projekt RED.

Я думаю, что в случае, если бы они снимали фильм по игре, то это была бы Cyberpunk 2077. И я думаю, что персонаж Киану и мой персонаж вместе сказали бы: «Ого, ничего себе». Так что, да, давайте воплотим это в жизнь!

В работе действительно находится экранизация Cyberpunk 2077, но она расскажет абсолютно новую историю. А ещё Netflix трудится над вторым сезоном аниме Cyberpunk: Edgerunners.

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