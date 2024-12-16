Новогодняя комедия «Баба Яга спасает Новый год» возглавила кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, новогодняя комедия «Баба Яга спасает Новый год» стала лидером проката России за минувшие выходные. За прошедший уикенд лента собрала 162,2 млн рублей.

Второе место со сборам за выходные занял фильм «Приключения Паддингтона 3», собравший 72,6 млн рублей. Замыкает тройку лидеров мультфильм «Три кота: Зимние каникулы» — ему удалось собрать 70,3 млн рублей за прошедшие выходные.

Фильм «Баба Яга спасает Новый год» рассказывает историю Снежной королевы и Деда Мороза, которые когда-то были друзьями, однако их пути разошлись. Волшебник смог победить колдунью и заточил её в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет мальчик Юра находит ледяной посох Снежной королевы и случайно освобождает её.