«Наглая ложь и абсурд»: бывший продюсер «Руки вверх!» — о фильме про группу

Обсуждение нашумевшего фильма «Руки вверх!», в основе которого лежат события, приведшие к формированию одной из самых популярных групп в России, продолжается. В этот раз своё слово оставил бывший продюсер коллектива Андрей Маликов.

По словам Маликова, лента про группу вышла «циничной и лживой». В ней показали продюсера, который занимался преступностью и был бандитом. В реальности же подобного не было и близко, подчеркнул Маликов.

Там всё перевёрнуто с ног на голову: даты, времена, события, квартиры, дошираки… Вот, пожалуйста, вам сцена из фильма. Аэропорт, они прилетают почему-то из Екатеринбурга зимой. Только это была не зима и не Екатеринбург. Летели они из Сочи 2 августа 1999 года. Что же с памятью твоей стало, Сергей Жуков? Забыл, как всё было? Последняя сцена фильма, где на встрече Жуков обвиняет меня в получении от канала «MTV Россия» по $ 50 тыс. за каждый эфир клипов, — это вообще полный бред, абсурд и циничная, наглая ложь.

Онлайн-премьера биографического фильма о группе «Руки Вверх!» состоялась 28 ноября.