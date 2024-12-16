Раскрыты названия всех эпизодов третьего сезона мультсериала «Что, если...?»

Marvel Studios раскрыла названия всех семи эпизодов третьего сезона мультсериала «Что, если...?». В названиях есть подсказки к содержанию самих серий, но иногда они названы так, чтобы не спойлерить зрителям.

Названия эпизодов третьего сезона «Что, если...?»

«Халк сражался с Мстителями-мехами»? «Агата отправилась в Голливуд»? «Красный страж помешал Зимнему солдату»? «Говард-утка женился»? «Пробуждение уничтожило Землю»? «1872 год»? «Наблюдатель исчез»? «Что, если?»

Третий сезон мультсериала «Что, если…?» стартует 22 декабря — в этот день выйдет первая серия. Проект рассказывает об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа и других.

Премьера нового сезона состоится на Disney+. Остальные эпизоды будут выходить ежедневно вплоть до премьеры финала 29 декабря.