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Раскрыты названия всех эпизодов третьего сезона мультсериала «Что, если...?»

Раскрыты названия всех эпизодов третьего сезона мультсериала «Что, если...?»
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Marvel Studios раскрыла названия всех семи эпизодов третьего сезона мультсериала «Что, если...?». В названиях есть подсказки к содержанию самих серий, но иногда они названы так, чтобы не спойлерить зрителям.

Названия эпизодов третьего сезона «Что, если...?»

  1. «Халк сражался с Мстителями-мехами»?
  2. «Агата отправилась в Голливуд»?
  3. «Красный страж помешал Зимнему солдату»?
  4. «Говард-утка женился»?
  5. «Пробуждение уничтожило Землю»?
  6. «1872 год»?
  7. «Наблюдатель исчез»?
  8. «Что, если?»

Третий сезон мультсериала «Что, если…?» стартует 22 декабря — в этот день выйдет первая серия. Проект рассказывает об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа и других.

Премьера нового сезона состоится на Disney+. Остальные эпизоды будут выходить ежедневно вплоть до премьеры финала 29 декабря.

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