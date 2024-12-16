Раскрыты названия всех эпизодов третьего сезона мультсериала «Что, если...?»

Marvel Studios раскрыла названия всех семи эпизодов третьего сезона мультсериала «Что, если...?». В названиях есть подсказки к содержанию самих серий, но иногда они названы так, чтобы не спойлерить зрителям.
Названия эпизодов третьего сезона «Что, если...?»
- «Халк сражался с Мстителями-мехами»?
- «Агата отправилась в Голливуд»?
- «Красный страж помешал Зимнему солдату»?
- «Говард-утка женился»?
- «Пробуждение уничтожило Землю»?
- «1872 год»?
- «Наблюдатель исчез»?
- «Что, если?»
Третий сезон мультсериала «Что, если…?» стартует 22 декабря — в этот день выйдет первая серия. Проект рассказывает об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа и других.
Премьера нового сезона состоится на Disney+. Остальные эпизоды будут выходить ежедневно вплоть до премьеры финала 29 декабря.