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Кассовые сборы фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» с Арианой Гранде превысили $ 500 млн

Кассовые сборы фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» с Арианой Гранде превысили $ 500 млн
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Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» оказался очень успешным — кассовые сборы картины с момента выпуска в кинотеатрах по всему миру уже составляют $ 524 млн.

«Злая» рассказывает о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История показывает взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Вторая часть ленты выйдет в ноябре 2025 года — она продолжит первую. Зрители и критики приняли «Злую» очень тепло: отмечали, что это качественная сказка, которая подойдёт для просмотра как детям, так и взрослым.

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