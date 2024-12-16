Кассовые сборы фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» с Арианой Гранде превысили $ 500 млн

Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» оказался очень успешным — кассовые сборы картины с момента выпуска в кинотеатрах по всему миру уже составляют $ 524 млн.

«Злая» рассказывает о двух ведьмах страны Оз: Эльфабе и Глинде. История показывает взросление двух девушек, их соперничество за сердце одного возлюбленного, а также борьбу с тиранией Волшебника, усилиями которого жители страны Оз были настроены против Эльфабы.

Вторая часть ленты выйдет в ноябре 2025 года — она продолжит первую. Зрители и критики приняли «Злую» очень тепло: отмечали, что это качественная сказка, которая подойдёт для просмотра как детям, так и взрослым.