Эксперты назвали пять лучших и дешёвых смартфонов с IPS-экраном

Журналисты издания AndroidInsider составили список из пяти лучших и дешёвых смартфонов с хорошими IPS-экранами. Устройства из списка сможет позволить себе каждый пользователь.

Открывает список Poco C61, который можно найти в продаже по цене от 5 тыс. руб. Смартфон предлагает IPS-экран с разрешением HD+. Второй вариант — более дорогой, но и более качественный, Redmi 12. Он оснащён экраном Full HD и NFC, которого нет у Poco.

Около 15 тыс. рублей придётся отдать за смартфон Honor X7c с IPS-экраном с разрешением HD+ и повышенной частотой в 120 Гц. Следом идёт Tecno Pova 6 Neo с дисплеем в разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц.

Замыкает топ Realme 13 5G, который журналисты назвали лучшим смартфоном с IPS-экраном.