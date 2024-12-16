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Эксперт рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе беспроводной зарядки

Эксперт рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе беспроводной зарядки
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Техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал пользователям о том, на что стоит обратить внимание при выборе беспроводной зарядки. По его словам, существует несколько типов беспроводных зарядных устройств, отличающихся друг от друга скоростью зарядки и другими характеристиками.

По мнению специалиста, первым делом стоит выяснить, поддерживает ли смартфон возможность беспроводной зарядки и соответствует ли он требованиям стандарта устройства.

Если у вас популярный смартфон (например, Samsung или iPhone), стандарт Qi станет оптимальным выбором. Для пользователей Apple, которые выбирают максимально быструю зарядку, подойдёт устройство с поддержкой MagSafe, а если хотите заряжать сразу несколько устройств или планируете пользоваться зарядкой в общественных местах, рассмотрите вариант Rezence.

Биржевой отметил, что не все беспроводные зарядные устройства обеспечивают одинаковую скорость подзарядки. Это зависит от мощности самого устройства и его совместимости с конкретным телефоном.

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