Создатель «Игры в кальмара» рассказал, кто из персонажей Marvel прошёл бы все испытания

Во время недавнего интервью создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал, кто из популярных персонажей различных франшиз мог бы выстоять в опасных играх на выживание. Выбор режиссёра пал на Железного человека.

По словам Хёка, даже без костюма Тони Старк справился бы с испытаниями благодаря своей смекалке. Хван считает, что Старк, которого считают одним из самых умных персонажей кинематографической вселенной Marvel, мог бы с лёгкостью победить других участников.

Железный человек — без костюма.

Сюжет второго сезона расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям. Премьера нового сезона состоится 26 декабря.