Гонку Forza Horizon 4 сняли с продажи на ПК и Xbox

16 декабря в 12:00 мск компания Microsoft сняла с продажи Forza Horizon 4 — одну из самых популярных игр в истории компании. Отныне гонку больше нельзя купить на ПК и консолях Xbox.

После завершения продаж игра остаётся доступной всем владельцам проекта, а подписчики Game Pass сохранили доступ с помощью специальных токенов. Кроме того, серверы гонки продолжают функционировать в штатном режиме.

Пропажа Forza Horizon 4 из цифровых сервисов связана с лицензионными соглашениями на автомобили и музыкальные треки. Оригинальная гонка вышла в 2018 году — это означает, что разработчики заключили договор с автопроизводителями и авторами песен примерно на шесть лет.