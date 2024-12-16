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В России выпустят биографическую драму про популярный маркетплейс Wildberries

По данным СМИ, в России снимут биографическую драму про историю популярного маркетплейса Wildberries. Автором идеи и продюсером выступил сооснователь компании Владислав Бакальчук.

По его словам, в ленте покажут взлёты, падения, драматические моменты, а также харизматичных положительных и отрицательных персонажей.

История создания и развития Wildberries — готовый сценарий для захватывающего фильма. В ней есть всё: взлёты и падения, любовь и крепкая семья, кризисы и конфликты, харизматичные главные герои и хрестоматийные злодеи.

Бюджет фильма составит около 200 млн рублей. Имена режиссёра и актёрского состава пока не раскрывают.