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Сериал «Йеллоустоун» с Кевином Костнером официально завершён

Сериал «Йеллоустоун» с Кевином Костнером официально завершён
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16 декабря вышла 14-я серия пятого сезона сериала «Йеллоустоун». Ковбойское шоу, один из флагманов сервиса Paramount Plus, официально подошло к концу.

«Йеллоустон» стартовал в 2018 году, за это время вышло пять сезонов. Шоу рассказывает о жизни семьи Даттонов на одном из ранчо в Монтане (США) между национальным парком Йеллоустоун и индейской резервацией Брокен-Рок. Одну из главных ролей в сериале исполнял Кевин Костнер («Танцующий с волками»), однако он не принял участия в финальных эпизодах шоу из-за занятости в собственном вестерне «Горизонты».

Помимо пятого сезона «Йеллоустоуна», Paramount также работает над двумя ответвлениями знаменитого сериала: «1944» и «2024». Ранее шоу получило два спин-оффа: «1883» и «1923».

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