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«Моана 2» опередила «Дюну 2» и вошла в топ-4 самых кассовых фильмов 2024 года

«Моана 2» опередила «Дюну 2» и вошла в топ-4 самых кассовых фильмов 2024 года
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По итогам третьего уикенда сборы мультфильма «Моана 2» превысили отметку в $ 700 млн. Лента продолжает удерживать лидерство в США и во многих других странах мира, уже превысив показатели первой части — $ 643 млн.

Таким образом, «Моана 2» уже вошла в четвёрку самых кассовых фильмов 2024 года. Недавно мультфильм обошёл «Дюну 2» Дени Вильнёва, лента постепенно приближается к «Гадкому я 4». Ранее аналитики предрекали проекту миллиардные сборы, которые позволят картине войти в тройку самых успешных фильмов 2024 года.

Самые кассовые фильмы 2024 года

  1. «Головоломка 2» — $ 1,69 млрд.
  2. «Дэдпул и Росомаха» — $ 1,33 млрд.
  3. «Гадкий я 4» — $ 969 млн.
  4. «Моана 2» — $ 717 млн.
  5. «Дюна 2» — $ 714 млн.
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