«Моана 2» опередила «Дюну 2» и вошла в топ-4 самых кассовых фильмов 2024 года

По итогам третьего уикенда сборы мультфильма «Моана 2» превысили отметку в $ 700 млн. Лента продолжает удерживать лидерство в США и во многих других странах мира, уже превысив показатели первой части — $ 643 млн.

Таким образом, «Моана 2» уже вошла в четвёрку самых кассовых фильмов 2024 года. Недавно мультфильм обошёл «Дюну 2» Дени Вильнёва, лента постепенно приближается к «Гадкому я 4». Ранее аналитики предрекали проекту миллиардные сборы, которые позволят картине войти в тройку самых успешных фильмов 2024 года.

Самые кассовые фильмы 2024 года