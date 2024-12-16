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Вышел тизер нового мультсериала про Астерикса и Обеликса

Вышел тизер нового мультсериала про Астерикса и Обеликса
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Netflix опубликовал трейлер нового мультсериала про Астерикса и Обеликса. Он получил название «Большая битва». Как и прежде, новый проект основан на комиксах о приключениях двух галлов.

В центре сюжета окажется уже знакомое противостояние деревушки галлов и силы Римской империи. В какой-то момент друид Панорамикс, который варил галлам особое зелье, делающее их сильнее, теряет память. С этого момента Астериксу, Обеликсу и другим приходится отбиваться от врага своими силами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Мультсериал выйдет на Netflix в 2025 году. Точную дату назовут позже.

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