Вышел тизер нового мультсериала про Астерикса и Обеликса

Netflix опубликовал трейлер нового мультсериала про Астерикса и Обеликса. Он получил название «Большая битва». Как и прежде, новый проект основан на комиксах о приключениях двух галлов.

В центре сюжета окажется уже знакомое противостояние деревушки галлов и силы Римской империи. В какой-то момент друид Панорамикс, который варил галлам особое зелье, делающее их сильнее, теряет память. С этого момента Астериксу, Обеликсу и другим приходится отбиваться от врага своими силами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Мультсериал выйдет на Netflix в 2025 году. Точную дату назовут позже.