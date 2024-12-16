Режиссёр «Властелина колец» Питер Джексон назвал четыре любимых фильма

Новозеландский режиссёр Питер Джексон, известный по трилогиям «Властелин колец» и «Хоббит», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd постановщик назвал четыре картины, которые он пересматривает с наибольшим удовольствием.

В топ режиссёра вошли знаменитые картины XX века: оригинальный «Кинг Конг», триллер «Ночь охотника», биографическая драма «Лоуренс Аравийский» и культовая фантастика «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга.

Любимые фильмы режиссёра Питера Джексона

«Кинг Конг» (1933) — оригинальная картина, рассказывающая о большой обезьяне, которую привозят в Нью-Йорк.

— оригинальная картина, рассказывающая о большой обезьяне, которую привозят в Нью-Йорк. «Ночь охотника» (1955) — знаменитый нуар от Чарльза Лотона.

— знаменитый нуар от Чарльза Лотона. «Лоуренс Аравийский» (1962) — культовая биографическая драма о герое Первой мировой войны.

— культовая биографическая драма о герое Первой мировой войны. «Парк Юрского периода» (1993) — фантастическая лента о возвращении динозавров в современный мир.