Режиссёр «Властелина колец» Питер Джексон назвал четыре любимых фильма
Новозеландский режиссёр Питер Джексон, известный по трилогиям «Властелин колец» и «Хоббит», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd постановщик назвал четыре картины, которые он пересматривает с наибольшим удовольствием.
В топ режиссёра вошли знаменитые картины XX века: оригинальный «Кинг Конг», триллер «Ночь охотника», биографическая драма «Лоуренс Аравийский» и культовая фантастика «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга.
Любимые фильмы режиссёра Питера Джексона
- «Кинг Конг» (1933) — оригинальная картина, рассказывающая о большой обезьяне, которую привозят в Нью-Йорк.
- «Ночь охотника» (1955) — знаменитый нуар от Чарльза Лотона.
- «Лоуренс Аравийский» (1962) — культовая биографическая драма о герое Первой мировой войны.
- «Парк Юрского периода» (1993) — фантастическая лента о возвращении динозавров в современный мир.
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