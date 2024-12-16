Третий сезон сериала «Папины дочки. Новые» стартует 2 января — тизер

Онлайн-кинотеатр Start и телеканал СТС представили дебютный тизер третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». Продолжение знаменитого шоу стартует уже 2 января 2025 года, в него войдёт 20 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

В третьем сезоне семью Васильевых-Васнецовых ждут новые приключения. Влюблённый Веник скрывает от девочек отношения с психологом Татьяной, Соня выбирает между тремя поклонниками, Лиза и Диана борются за личное пространство, а Арина доказывает свою значимость. Тем временем Тамара встречает давнюю любовь, а роман Галины Сергеевны и Бори выходит на новый уровень.

Сериал «Папины дочки: Новые» продолжает историю оригинального шоу «Папины дочки» и рассказывает о том, как Даша бросила Веника, ушла из семьи и оставила его с четырьмя дочерьми. Одинокому Венику приходится самому растить детей и справляться с их воспитанием. Главные роли в сериале исполняют Филипп Бледный, Ксения Теплова, Полина Денисова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Татьяна Орлова и другие актёры.