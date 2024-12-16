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Продюсер Black Myth: Wukong оказался разочарован итогами премии The Game Awards 2024

Продюсер Black Myth: Wukong оказался разочарован итогами премии The Game Awards 2024
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13 декабря прошла The Game Awards 2024 — юбилейная церемония награждения лучших игр уходящего года. Главной игрой года признали платформер Astro Bot, эксклюзив PlayStation 5 от Asobo Studio.

С решением жюри оказался не согласен продюсер студии Game Science Фэн Цзи, работавший над китайским экшеном Black Myth: Wukong. Он признался, что так и не понял критериев выбора лучшей игры года, отметив, что будто пришёл на церемонию зря. Однако в итоге Black Myth всё же удостоили награды за лучший экшен, а геймеры назвали проект лучшей игрой года, за что он очень благодарен.

Все игры, номинированные в этом году, были превосходны, но я так и не понял критериев выбора игры года. Такое чувство, будто я пришёл на церемонию зря. В конечном итоге мы получили награду за «Лучший экшен» и «Лучшую игру по версии игроков». Особенно приятно было выиграть последнюю.

Black Myth: Wukong вышла в августе 2024 года и основывалась на «Путешествии на Запад», одном из четырёх классических романов китайской литературы. Тираж экшена превышает 20 млн копий, подавляющее большинство продаж приходится на Китай.

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