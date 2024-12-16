Арман Malady Оразбаев присоединился к составу L1GA TEAM по «Доте»
Казахский киберспортсмен Арман Malady Оразбаев стал новым игроком состава L1GA TEAM по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Бывший игрок Natus Vincere и Aurora Gaming займёт пятую позицию в команде российской организации. До этого на этой роли играл белорус Никита Pantomem Балаганин, однако игрок перешёл в ростер Chimera Esports с Никитой Daxak Кузьминым.
Состав L1GA TEAM по «Доте» на данный момент:
- Александр v1olent Пак;
- Мирас Mirage Мутанов;
- Альберт Alberkaaa Черноиванов;
- TBD;
- Арман Malady Оразбаев;
- Александр Nofear Чурочкин (тренер).
Последней командой Армана была азиатская Aurora Gaming, однако менее чем через месяц в составе клуба киберспортсмен был переведён в запас. Кто укомплектует ростер L1GA TEAM, пока неизвестно.
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