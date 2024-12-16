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Арман Malady Оразбаев присоединился к составу L1GA TEAM по «Доте»

Арман Malady Оразбаев присоединился к составу L1GA TEAM по «Доте»
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Казахский киберспортсмен Арман Malady Оразбаев стал новым игроком состава L1GA TEAM по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Бывший игрок Natus Vincere и Aurora Gaming займёт пятую позицию в команде российской организации. До этого на этой роли играл белорус Никита Pantomem Балаганин, однако игрок перешёл в ростер Chimera Esports с Никитой Daxak Кузьминым.

Состав L1GA TEAM по «Доте» на данный момент:

  • Александр v1olent Пак;
  • Мирас Mirage Мутанов;
  • Альберт Alberkaaa Черноиванов;
  • TBD;
  • Арман Malady Оразбаев;
  • Александр Nofear Чурочкин (тренер).

Последней командой Армана была азиатская Aurora Gaming, однако менее чем через месяц в составе клуба киберспортсмен был переведён в запас. Кто укомплектует ростер L1GA TEAM, пока неизвестно.

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