Арман Malady Оразбаев присоединился к составу L1GA TEAM по «Доте»

Казахский киберспортсмен Арман Malady Оразбаев стал новым игроком состава L1GA TEAM по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Бывший игрок Natus Vincere и Aurora Gaming займёт пятую позицию в команде российской организации. До этого на этой роли играл белорус Никита Pantomem Балаганин, однако игрок перешёл в ростер Chimera Esports с Никитой Daxak Кузьминым.

Состав L1GA TEAM по «Доте» на данный момент:

Александр v1olent Пак;

Мирас Mirage Мутанов;

Альберт Alberkaaa Черноиванов;

TBD;

Арман Malady Оразбаев;

Александр Nofear Чурочкин (тренер).

Последней командой Армана была азиатская Aurora Gaming, однако менее чем через месяц в составе клуба киберспортсмен был переведён в запас. Кто укомплектует ростер L1GA TEAM, пока неизвестно.