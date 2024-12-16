Стартовал четвёртый сезон мультсериала «Приключения Пети и Волка» — вышли два эпизода

16 декабря состоялась официальная премьера четвёртого сезона мультсериала «Приключения Пети и Волка». В продолжение войдёт 26 серий, они выходят в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko.

Видео доступно в группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

«Приключения Пети и Волка» рассказывает историю школьника по имени Петя и говорящего Волка. Вместе они отправляются в различные фантастические миры, помогая различным существам с их проблемами. Шоураннером, сценаристом и продюсером сериала выступает бывший ведущий сценарист «Смешариков» Алексей Лебедев, который ранее создал «Атомный лес» и «Пиратскую школу».

Главных героев вновь озвучили Иван Чабан, Владимир Маслаков, Анна Геллер и Андрей Лёвин.