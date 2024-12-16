Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал четвёртый сезон мультсериала «Приключения Пети и Волка» — вышли два эпизода

Стартовал четвёртый сезон мультсериала «Приключения Пети и Волка» — вышли два эпизода
Комментарии

16 декабря состоялась официальная премьера четвёртого сезона мультсериала «Приключения Пети и Волка». В продолжение войдёт 26 серий, они выходят в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko.

Видео доступно в группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

«Приключения Пети и Волка» рассказывает историю школьника по имени Петя и говорящего Волка. Вместе они отправляются в различные фантастические миры, помогая различным существам с их проблемами. Шоураннером, сценаристом и продюсером сериала выступает бывший ведущий сценарист «Смешариков» Алексей Лебедев, который ранее создал «Атомный лес» и «Пиратскую школу».

Главных героев вновь озвучили Иван Чабан, Владимир Маслаков, Анна Геллер и Андрей Лёвин.

Материалы по теме
Обзор Liar's Bar: почему игра стала главным хитом конца 2024 года
Обзор Liar's Bar: почему игра стала главным хитом конца 2024 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android