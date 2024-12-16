Джеки Чан снова в деле: появились первые кадры со съёмок нового фильма «Каратэ-пацан»

Издание Entertainment Weekly публикует первые кадры предстоящего фильма «Каратэ-пацан: Легенды» с Ральфом Маччио и Джеки Чаном. Лента выйдет в зарубежных кинотеатрах 30 мая 2025 года.

На изображениях можно увидеть персонажей легендарных боевиков. Сюжет картины всё ещё держится в тайне: известно лишь, что сценарий будет учитывать события обеих картин — как оригинала 1984 года с Маччио, так и ремейка 2010 года с Джеки Чаном.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Пока никакой другой информации о фильме нет, хотя до релиза остаётся менее полугода — вероятно, промокампания Sony с трейлером и деталями сюжета «Каратэ-пацана» появится совсем скоро.