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Стартовал четвёртый сезон сериала «Жуки» от ТНТ — вышли сразу два эпизода

Стартовал четвёртый сезон сериала «Жуки» от ТНТ — вышли сразу два эпизода
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16 декабря на телеканале ТНТ стартовал четвёртый сезон комедийного сериала «Жуки». Продолжение получило подзаголовок «Новые жуки» — для просмотра уже доступны первые два эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале «Артём». Права на видео принадлежат ТНТ.

«Жуки» повествуют про трёх парней-айтишников, которые попали в глухую деревню Жуки на альтернативную службу, но прикипели к этому месту и его колоритным жителям. Четвёртый сезон расскажет о новом губернаторе области – он хочет снять сюжет о талантливых разработчиках приложения, которые прославили регион. Во время застолья губернатору приходит идея снести деревню, а на её месте построить современный научный кластер.

К своим ролям вернулись Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие актёры. Режиссёром выступил Максим Пешков — он работал над третьим сезоном сериала.

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