По сериалу «Кибердеревня» выйдет VR-игра «Буля в пустыне»

Российский сериал «Кибердеревня» про фермерское хозяйство на Марсе будущего получит спин-офф в формате VR-игры — проект получил название «Буля в пустыне».

Игроки в шлеме виртуальной реальности смогут примерить на себя одного из роботов — он должен будет помочь летающей «буханке» по имени Буля выбраться из марсианской пустыни и попасть домой до наступления песчаной бури.

Фото: Кинопоиск

Фото: Кинопоиск

Фото: Кинопоиск

В настоящий момент готова демо-версия игры — опробовать «Булю в пустыне» смогут посетители фестиваля «Хомякон», который пройдёт 20-22 декабря в Москве. В воскресенье также выйдет специальный эпизод «Кибердеревни» про водителя такси.