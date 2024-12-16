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По сериалу «Кибердеревня» выйдет VR-игра «Буля в пустыне»

По сериалу «Кибердеревня» выйдет VR-игра «Буля в пустыне»
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Российский сериал «Кибердеревня» про фермерское хозяйство на Марсе будущего получит спин-офф в формате VR-игры — проект получил название «Буля в пустыне».

Игроки в шлеме виртуальной реальности смогут примерить на себя одного из роботов — он должен будет помочь летающей «буханке» по имени Буля выбраться из марсианской пустыни и попасть домой до наступления песчаной бури.

Фото: Кинопоиск

Фото: Кинопоиск

Фото: Кинопоиск

В настоящий момент готова демо-версия игры — опробовать «Булю в пустыне» смогут посетители фестиваля «Хомякон», который пройдёт 20-22 декабря в Москве. В воскресенье также выйдет специальный эпизод «Кибердеревни» про водителя такси.

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