На YouTube появились голосовые комментарии

Видеохостинг YouTube тестирует возможность оставлять голосовые комментарии к роликам. Одну из первых таких реакций оставил под одним из своих видео техноблогер ThioJoe.

Пока голосовые комментарии можно увидеть только в приложении YouTube для мобильных устройств — пример на изображении ниже. По клику можно прослушать сообщение, также есть возможность расшифровать аудио в текст.

Фото: YouTube

В версии YouTube для ПК и при использовании видеохостинга через сайт нововведение пока не работает — только расшифровка сообщения.

Фото: YouTube

На YouTube пока не раскрывают подробности новой функции. Неизвестно, будет ли она доступна только видеоблогерам или всем пользователям. Дата запуска голосовых комментариев для широкой аудитории пока тоже не раскрывается.