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Вышел трейлер фильма «Война» от сценариста «28 дней спустя» и режиссёра «Падения империи»

Вышел трейлер фильма «Война» от сценариста «28 дней спустя» и режиссёра «Падения империи»
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Студия A24 представила трейлер художественного фильма «Война» — нового проекта Алекса Гарленда, который работал над сценарием и режиссировал такие картины, как «28 дней спустя», «Падение империи», «Из машины» и «Род мужской».

Подробности сюжета держатся в секрете, но действие «Войны» будет происходить в Ираке 2000-х. Фильм выйдет в зарубежный прокат в 2025 году.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Главные роли в ленте исполнили Джозеф Куинн («Екатерина Великая», «Очень странные дела»), Космо Джарвис («Сёгун», «Острые козырьки»), Чарльз Мелтон («Ривердейл») и Уилл Поултер («Выживший», «Мы — Миллеры»).

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