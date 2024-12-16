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Сериал «Укрытие» от Apple завершится на четвёртом сезоне

Сериал «Укрытие» от Apple завершится на четвёртом сезоне
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Компания Apple объявила о продлении научно-фантастического сериала «Укрытие» сразу на два сезона. Вместе с этим в корпорации подтвердили, что шоу завершится после выхода четвёртого сезона.

Продление шоу уже прокомментировал создатель проекта Грэм Йост. Он пообещал подарить зрителям достойную и законченную историю с ответами на главные вопросы вселенной сериала.

Адаптация эпических романов Хью Хауи вместе с нашими партнёрами из Apple была очень полезным опытом, и мы очень рады возможности перенести полную историю романов на экран в течение четырёх сезонов. Нам не терпится подарить фанатам сериала невероятно приятное завершение, ответив на многие загадки в последних двух главах «Укрытия», содержащиеся в стенах бункеров.

Сейчас в онлайн-кинотеатре Apple TV+ продолжается второй сезон «Укрытия» — серии будут выходить вплоть до 17 января 2025 года. Шоу рассказывает историю постапокалиптичного мира, где люди живут на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией.

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