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Гоша Куценко вспомнил историю, как Тарантино приглашал его сняться в «Бесславных ублюдках»

Гоша Куценко вспомнил историю, как Тарантино приглашал его сняться в «Бесславных ублюдках»
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Российский актёр Гоша Куценко рассказал историю, как чуть не улетел на съёмки известного боевика «Бесславные ублюдки» с Брэдом Питтом.

По словам Куценко, в аэропорту в Исландии он вместе со своей музыкальной группой пересёкся с режиссёром картины Квентином Тарантино. Они уже были знакомы ранее, и постановщик подошёл к актёру с предложением.

Он меня узнал и говорит: «Гоша, привет, как ты? Я собираюсь снимать «Бесславных ублюдков». Там должен быть русский».

Куценко быстро согласился, а Тарантино предложил ему с группой полететь вместе с ним. Однако на съёмки актёр так и не попал.

Я обрадовался, побежал к музыкантам. Они пили в баре, я их забрал — это было сложно, они с вещами. Мы пришли в бизнес, а он улетел.

Также Куценко вспомнил, что ему предлагали пробы для фильма «Война миров Z», но он не смог выучить текст. В итоге роль досталась Константину Хабенскому.

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