Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российские кинотеатры просят отказаться от показа голливудских фильмов на Новый год

Российские кинотеатры просят отказаться от показа голливудских фильмов на Новый год
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Централ Партнершип» призвала отечественные кинотеатры отказаться от пиратских показов западных новинок в период с 1 по 15 января 2025 года. Эту информацию также подтверждают источники в индустрии.

Подобное уже происходило на новогодних праздниках в прошлый раз: все крупные сети отказались от альтернативных релизов и показывали исключительно российские и лицензированные зарубежные фильмы. «Централ Партнершип» готовит на этот Новый год три релиза — сказку «Волшебник Изумрудного города», экшн «Ронин» и комедию «Братья».

Таким образом, в первые дни 2025 года россияне могут лишиться возможности посмотреть ряд голливудских фильмов, среди которых «Соник 3 в кино», «Муфаса: Король Лев» и «Никому не известный», которые выходят в конце декабря. В России их планировали показывать неофициально.

Материалы по теме
Кинотеатры России откажутся от показов фильмов Голливуда до 24 января — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android