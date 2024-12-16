Российские кинотеатры просят отказаться от показа голливудских фильмов на Новый год

Кинокомпания «Централ Партнершип» призвала отечественные кинотеатры отказаться от пиратских показов западных новинок в период с 1 по 15 января 2025 года. Эту информацию также подтверждают источники в индустрии.

Подобное уже происходило на новогодних праздниках в прошлый раз: все крупные сети отказались от альтернативных релизов и показывали исключительно российские и лицензированные зарубежные фильмы. «Централ Партнершип» готовит на этот Новый год три релиза — сказку «Волшебник Изумрудного города», экшн «Ронин» и комедию «Братья».

Таким образом, в первые дни 2025 года россияне могут лишиться возможности посмотреть ряд голливудских фильмов, среди которых «Соник 3 в кино», «Муфаса: Король Лев» и «Никому не известный», которые выходят в конце декабря. В России их планировали показывать неофициально.