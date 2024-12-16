Фестиваль цифрового спорта завершился на базе G-Drive SMP Racing

Финал Всероссийского фестиваля цифрового спорта прошел на базе G-Drive SMP Racing и BR Engineering в Москве, став эффектным завершением сезона. Мероприятие собрало поклонников киберспорта и автоспорта, предлагая интерактивные зоны футбола, хоккея, боевых искусств и гонок.

Главной интригой стали финалы Российской серии интерактивных гонок, где решалась судьба титулов в четырех категориях. В классе Туринг победу одержал Лука Королев. В GT-марафоне на «Сузуке» титул достался Armamentario by ZoomRacing. Дмитрий Назаров стал лучшим в BR03 и Формуле 4.

Звездным гостем фестиваля стал блогер Паша Кус, а выставка техники и заезды радиоуправляемых машин дополнили атмосферу. SMP Racing Esports анонсирует планы на 2025 год уже скоро.