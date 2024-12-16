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Появился первый постер «Супермена» Джеймса Ганна — фильм выйдет летом 2025 года

Появился первый постер «Супермена» Джеймса Ганна — фильм выйдет летом 2025 года
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Кинокомпания Warner Bros. показала первый постер предстоящего фильма «Супермен» — лента станет первой полнометражкой после перезапуска киновселенной DC.

Режиссёром и сценаристом нового «Супермена» станет Джеймс Ганн, ранее работавший над трилогией «Стражи Галактики», «Тором» и «Мстителями» для Marvel.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету.

Фото: DC / WB

Теперь фанаты DC ждут полноценный трейлер супергеройского фильма — вероятно, он выйдет уже на этой неделе. Премьера же «Супермена» в кино официально состоится 11 июля 2025 года, а в России фильм начнут показывать чуть позже альтернативными способами.

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