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Александр Невский раскрыл, за кого проголосовал на премии Гильдии продюсеров США

Александр Невский раскрыл, за кого проголосовал на премии Гильдии продюсеров США
Кадр из фильма «Черная роза»
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Известный российский актёр и режиссёр Александр Невский в соцсетях рассказал, что впервые принял участие в голосовании премии Гильдии продюсеров США — его приняли в ассоциацию в октябре этого года.

Невский поддержал Деми Мур за роль в «Субстанции» и Глена Пауэлла («Я не киллер»).

Я начал голосовать за присуждение «Золотых глобусов» в 2003-м, за SAG Awards — в 2008-м, а сейчас впервые проголосовал за награды Гильдии продюсеров Америки. Мои фавориты — Деми Мур и Глен Пауэлл. Они достойны и перечисленных выше наград, и премии «Оскар»!

Ранее Невский решил снять фильм по культовой серии видеоигр Serious Sam. Заполучить права на полноценную адаптацию ему не удалось, но лента «Серьёзный Невский» будет выполнена в стиле франшизы.

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