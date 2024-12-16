Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер-трейлер третьего сезона сериала «Белый лотос» от HBO

Вышел тизер-трейлер третьего сезона сериала «Белый лотос» от HBO
Комментарии

Канал HBO представил дебютный ролик со сценами из новых эпизодов сериала «Белый лотос». Третий сезон драматической комедии о жизни одноимённого курортного отеля выйдет 16 февраля 2025 года.

В следующих эпизодах новая группа состоятельных людей вместо отдыха столкнётся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Изначально в актёрский состав должен был войти серб Милош Бикович, однако из-за критики в соцсетях и обращения украинского правительства (актёр участвует в российских фильмах и сериалах) HBO решила заменить его на Джулиана Костова.

Материалы по теме
Звезда «Холопа» Милош Бикович не сыграет в сериале «Белый лотос» из-за критики в соцсетях
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android