Вышел тизер-трейлер третьего сезона сериала «Белый лотос» от HBO

Канал HBO представил дебютный ролик со сценами из новых эпизодов сериала «Белый лотос». Третий сезон драматической комедии о жизни одноимённого курортного отеля выйдет 16 февраля 2025 года.

В следующих эпизодах новая группа состоятельных людей вместо отдыха столкнётся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Изначально в актёрский состав должен был войти серб Милош Бикович, однако из-за критики в соцсетях и обращения украинского правительства (актёр участвует в российских фильмах и сериалах) HBO решила заменить его на Джулиана Костова.