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Видеокарта GeForce RTX 5060 получит 12 ГБ памяти, версия TI будет на 16 ГБ — инсайдер

Видеокарта GeForce RTX 5060 получит 12 ГБ памяти, версия TI будет на 16 ГБ — инсайдер
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Видеокарты новой серии NVIDIA не будут отличаться по объёму памяти от предыдущих моделей — об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание Wccftech. Так, GeForce RTX 5060 получит 8 гигабайт, а RTX 5060 Ti — 16 ГБ.

При этом новые видеокарты получат интерфейс GDDR7, который призван увеличить скорость передачи данных до 28 Гбит/с. Также вырастет пропускная способность — инсайдеры называют число 448 ГБ/с, что на 55-65% выше RTX 4060.

Ожидается, что видеокарты линейки GeForce RTX 5060 будут представлены 7 января 2025 года в рамках технической выставки CES. Мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе, на нём запланировано выступление гендиректора NVIDIA Джейсона Ху.

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