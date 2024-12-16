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Юра Борисов получил ещё две награды за роль в «Аноре» — в Торонто и Сан-Франциско

Юра Борисов получил ещё две награды за роль в «Аноре» — в Торонто и Сан-Франциско
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Российский актёр Юра Борисов продолжает собирать награды за роль охранника Игоря в фильме «Анора» — в этот раз его отметили ассоциация критиков Торонто и жюри премии SFBAFCC в Сан-Франциско.

Объединение The Toronto Film Critics Association выдало награды за лучшие мужские роли Борисову и Кирану Калкину (Настоящая боль»), а коллега россиянина по «Аноре» разделила с Марианной Жан-Батист («Суровая правда») премию за лучшую женскую роль.

На премии The San Francisco Bay Area Film Critics Circle «Анора» получила сразу три награды — за сценарий и монтаж, а также индивидуальный приз за роль Юры Борисова.

Ранее актёр был номинирован на «Золотой глобус», а также уже выиграл несколько престижных наград.

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