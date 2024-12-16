Новые кадры из сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — он стартует 4 марта

В Сети появились новые кадры из предстоящего супергеройского сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Первый эпизод шоу об адвокате Мэтте Мёрдоке выйдет 4 марта 2025 года, всего планируется 13 серий — по одной в неделю.

«Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Кокса в образе Сорвиголовы, а также его любовный интерес Карен Пейдж (Уолл) и антагониста в исполнении Д’Онофрио можно увидеть на новых кадрах.

Кадры из сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Фото: Entertaiment Weekly

Фото: Entertaiment Weekly