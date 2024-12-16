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Atomic Heart внезапно вышла в российском Steam

Atomic Heart внезапно вышла в российском Steam
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16 декабря российская игра Atomic Heart стала доступна в СНГ-регионе Steam. Проект можно приобрести в России (1999 рублей), Казахстане (16 999 тенге) и других странах, где ранее проект был недоступен.

Страница Atomic Heart в российском Steam

Страница Atomic Heart в российском Steam

Фото: Steam

Таким образом, Atomic Heart пробыла эксклюзивом магазина VK Play почти два года — игра вышла 21 февраля 2023 года. За этот срок проект получил два дополнения, третье DLC выйдет уже 28 января. Тем временем обзоры у Atomic Heart в мировом рейтинг Steam составляют 82% и находятся на отметке «Очень положительные».

События Atomic Heart разворачиваются в альтернативном СССР 1955 года, в котором страна совершила технологическую революцию. Главный герой Сергей Нечаев прибывает на предприятие №3826 в момент, когда на нём вспыхивает восстание андроидов. Майору необходимо узнать причину сбоя в искусственном интеллекте и остановить машины, тем самым принеся спасение человечеству.

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Третье дополнение для Atomic Heart выйдет 28 января 2025 года
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