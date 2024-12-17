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Не работает Genshin Impact (Геншин Импакт) и Twitch (Твич) 16-17 декабря — не загружается, не работает, не запускается в России

Genshin Impact и стриминг Twitch столкнулись со сбоями в России
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Ночью 17 декабря жители России стали массово жаловаться на проблемы в работе сразу двух популярных проектов: видеоигры Genshin Impact и стримингового сервиса Twitch. Первые ошибки появились около 23:30 мск 16 декабря, сейчас обращений на сайтах Downradar и Downdetector становится всё больше.

Так, геймеры не могут зайти в Genshin Impact — появляется ошибка «нет соединения» с сервером, после чего не загружаются сайт, личный кабинет и не запускается мобильный клиент на смартфонах.

График сбоев Genshin Impact

График сбоев Genshin Impact

Фото: Downdetector.su

Схожие проблемы наблюдаются и с Twitch — пользователи из РФ жалуются на бесконечную загрузку сайта и мобильного клиента.

График сбоев Twitch

График сбоев Twitch

Фото: Downdetector.su

Интересно, что проблемы с доступом в оба сервиса наблюдаются только в России — сбоев в зарубежных агрегаторах не обнаружено. С чем связаны ошибки с подключением, неизвестно.

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