Завершились съёмки второго сезона сериала «Ван Пис». Чтобы отметить окончание работы над новым сезоном, актёры и съёмочная группа устроили небольшую вечеринку в Кейптауне.

Главные роли во втором сезоне вновь исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство отвечает в том числе студия Shueisha, выступающая издателем манги.

Сериал «Ван Пис» (One Piece) рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван Пис», чтобы стать королём пиратов.

Первый сезон вышел в 2023 году и получил хорошие оценки от зрителей и критиков.