Флоренс Пью, Дэвид Харбор и другие — на свежих кадрах фильма «Громовержцы» от Marvel

Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько свежих кадров фильма «Громовержцы» от Marvel Studios. На них можно увидеть актёров в образах своих персонажей: Флоренс Пью в роли Елены Беловой, Дэвида Харбора в роли Красного Стража и других.

Свежие кадры ленты

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Некий аналог Отряда самоубийц, но только у Marvel. Особенно сильно отмечают важность Елены Беловой в сюжете. Она сыграет решающую роль в становлении коллектива, который отправляется на опаснейшее задание.

Премьера ленты состоится 2 мая 2025 года в кинотеатрах по всему миру.