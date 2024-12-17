Когда начнётся зимняя распродажа в Steam

По сложившейся традиции, геймеров каждый год ждёт большая зимняя распродажа в Steam. В 2024 году она стартует 19 декабря в 21:00 мск и продлится до 2 января.

После старта распродажи в течение двух недель на скидках окажутся тысячи самых разных игр и дополнений к ним: от крупных блокбастеров до небольших релизов независимых разработчиков. Каждый сможет найти себе что-то по вкусу.

Наверняка появятся скидки на новинки этого года: Warhammer 40,000: Space Marine 2, Call of Duty: Black Ops 6, ремейк Silent Hill 2, Metaphor: ReFantazio, Dragon Age: The Veilguard и другие игры. Зимняя распродажа, как правило, закрывает собой год и становится самой крупной и ожидаемой за все сезоны.

У вас уже есть мысли, что будете брать на распродаже? Рассказывайте в комментариях!