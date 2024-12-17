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«Не знаю, выдержат ли колени»: Киану Ривз — о возвращении к роли Джона Уика

«Не знаю, выдержат ли колени»: Киану Ривз — о возвращении к роли Джона Уика
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Во время беседы с режиссёром всех трёх частей «Соника в кино» Джеффом Фаулером актёр Киану Ривз рассказал о возвращении к роли Джона Уика в одноимённой франшизе. По словам Ривза, он с радостью вновь сыграет наёмника, но с годами ему становится тяжелее это делать.

Актёр пошутил, что душой и сердцем он рад играть Уика, но его физическое состояние с каждым разом всё более тяжело воспринимает трюки и прочую работу на съёмках фильмов франшизы.

Никогда не говори «никогда», но мои колени прямо сейчас кричат: «Ты не сможешь сняться ещё в одном Джоне Уике.» Моё сердце определённо жаждет этого, но я не знаю, смогут ли выдержать колени.

Режиссёр «Соника в кино» Фаулер пошутил, что проблемы с коленями не помешают Ривзу озвучивать ежа Шэдоу на протяжении следующих 20 лет.

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