Депутат Госдумы считает важным показывать детям отечественные фильмы и мультики Disney

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала изданию «Газета.Ru» об отечественных картинах, которые точно стоит показать детям и подросткам.

По словам Драпеко, родителям стоит обратить внимание на картины «Неуловимые мстители», «Гардемарины, вперёд!», «Золушка», «Звезда пленительного счастья» и другие.

Очень хороши приключенческие фильмы, очень хорошие фильмы про космос. У нас фильмография гигантская на все темы, очень много хороших фильмов, которые можно показывать. Каждый раз, когда ребёнку показываешь фильм, надо рассказывать что-то про этот фильм, про историю, надо готовить ребёнка.

Притом Елена не видит ничего плохого в том, чтобы показывать детям и подросткам мультфильмы Disney. По мнению Драпеко, в них тоже очень много хорошего и доброго посыла. Важным моментом зампред считает обсуждать с ребёнком увиденное в том или ином мультфильме, чтобы понять, как он воспринял проект.